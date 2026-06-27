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Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:22

Polisi kasık ve bacağından vuran şüpheliden pişkin yanıt: “Yanlışlıkla vurdum”

Adana'da bir kişinin silahlı kişiler tarafından takip edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipteki polis memuru M.A.Ş., motosikletteki Can C.’nin (23) tabancayla açtığı ateş sonucu vurularak yaralandı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Adliyeye sevk edilirken, “Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım” diyen Can C., tutuklandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Polisi kasık ve bacağından vuran şüpheliden pişkin yanıt: Yanlışlıkla vurdum
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Olay, 25 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen bir şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti.

POLİSİ VURDUĞU TABANCAYLA YAKALANDI

Polis memuru M.A.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Ekip arkadaşının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.A.Ş., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye takviye giden polis ekipleri, şüphelinin Can C. olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma yapan polis, kendilerini görünce kaçan şüpheliyi takiple yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gözaltına alınan Can C., Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can C., gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Can C., tutuklandı. Bu arada tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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