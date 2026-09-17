"Polisim" yalanıyla 3,5 milyon TL'yi aldılar! Gerçek polisler dolandırıcıyı kuyumcuda suçüstü yakaladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 3 milyon 500 bin TL'yi aşkın parayı kendi hesaplarına geçirdi. Banka görevlilerinin dikkati ve polisin hızlı operasyonu sayesinde şüpheli, kuyumcuda altın alırken suçüstü yakalandı.

Kartepe'de meydana gelen olayda, H.B. isimli vatandaş cep telefonundan kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin "Hesabınızda şüpheli döviz giriş çıkışları var" yalanına kandı. Paniğe kapılan müşteki, banka şubesine giderek kendi iradesiyle şüpheli R.T.'nin hesabına toplam 3 milyon 500 bin 837 TL gönderdi. İşlemin ardından banka görevlilerinin dikkati ve uyarısı sayesinde dolandırıldığını fark eden H.B., durumu hemen polise bildirerek şikayetçi oldu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın izini sürerek İstanbul Bahçelievler'deki bir kuyumcuya aktarıldığını belirledi. Zamanla yarışan ekipler, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile anında irtibata geçti.

Polislerin titiz çalışması sonucu şüpheli R.T., kuyumcudan altın alacağı sırada suçüstü yakalandı. Satın alınmaya çalışılan altınlar muhafaza altına alınarak sahibine ulaştırılırken, dolandırılan H.B.'nin 3 milyon 500 bin 837 lirasının tamamı eksiksiz bir şekilde iade edildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli R.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör