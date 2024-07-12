Polisin dikkati milyonluk vurgunu engelledi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtarak, isimlerinin FETÖ veya PKK terör örgütüne karıştığı söylenip, nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu yöntemle farklı illerde bulunan 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira alan dolandırıcıların, başka vatandaşlardan da 15 milyon TL alacakken polis son anda müdahale etti. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması geniş çaplı olarak sürüyor.