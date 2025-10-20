Polisin ’Dur’ ihtarına uymadı! Kaçarken kaza yapan Demirhan ağır yaralandı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.