Kağıthane’de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 21 yaşındaki Demirhan kazada ağır yaralandı | Video

20.10.2025 | 14:29

Kağıthane’de iddiaya göre caddede uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletle yolda hızla ilerleyen Demirhan Kaya (21), yol kenarında bulunan minibüse çarptı. Kaya kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Demirhan Kaya, caddenin başında uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AEC 809 plakalı motosikletle hızla ilerlediği sırada sollama yapmak istedi. Kaya, yol kenarında duraklama yapan Tamer E.'nin kullandığı 34 DIH 655 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sırasında yere savrulan Kaya, ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞIR YARALANDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaya ağır yaralı olarak Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

