Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan Demirhan Kaya hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Demirhan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.