Polisin düzenlediği ’Huzur Operasyonunda’ 79 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, kentin huzur ve güven ortamının korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla 'Resmi belgede sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin kent merkezi ve tüm ilçelerde belirlediği 20 adrese yaptığı eş zamanlı operasyon ve uygulamada 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Polis Teşkilatı olarak halkın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.