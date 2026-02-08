Polisin öldüğü kavgaya 2 tutuklama

Ankara Yenimahalle'deki araç muayene istasyonundaki kavga sonrası fenalaşan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli M.Y. de tutuklandı. Böylece bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. 2 çocuk babası Keskin'in eşi Emel Keskin, hastanede bilinci açık olduğu sırada eşi ile olayın nasıl gerçekleştiğine dair görüştüğünü belirterek şunları kaydetti:"Muayeneye girdiğinde stop lambasının herhalde yanmadığını söylüyorlar, eşim de bir vatandaştan rica ediyor, 'Arabayı çalıştırır mısın?' diyor, lamba yanıyor. Sonra eşim tekrar içeriye gidiyor, 'Lamba yanıyor' diyor. Onlar da 'Kameranın önünde yanmadı, orada yanması önemli değil. Hadi git yarın gel, geçmiş olsun' diye alayvari bir şekilde 2 saat orada bekletilen bir insana yaklaşıyorlar. Sonra 'Yetkili kim?' diye sormuş eşim, bir bayan yetkilinin yanına gidiyor, bunları söylüyor. O ara ağız dalaşı, münakaşa yaşanıyor. 20-30 kişi üstüne saldırıyor." Eşinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini aktaran Keskin, darp raporu için başvurduğu hastanede beyin kanaması tespit edildiğini kaydetti.