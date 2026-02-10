Polisin öldürüldüğü kavgaya inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen hafta Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) yaşamını yitirdiği araç muayene istasyonundaki kavgaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.Yargıya intikal eden olayla ilgili adli sürecin, Adalet Bakanlığı ve devletin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.