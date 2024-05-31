Polisler şüphe üzerine durdurdu… Birlikte yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı'nda şüphe üzerine C.Ü. ve eşi Ö.Ü.'yü durdurdu. C.Ü.'nün "Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ötürü 11 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, eşi Ö.Ü.'nün de aynı suçtan dolayı arandığı belirlendi. İkili yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.Ü. isimli firari tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Ö.Ü. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.