Polislere ikinci şark görevi kalktı mı? Bakan Ali Yerlikaya’dan Emniyet mensuplarına özel açıklama!

"Şimdi ilk defa açıklıyorum, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak.

Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi yani Bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Yine ilk defa burada açıklıyorum, çok uzun yıllardır polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyor. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim."