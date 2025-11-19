Polislere ikinci şark görevi kalktı mı? Bakan Ali Yerlikaya’dan Emniyet mensuplarına özel açıklama!

Polislerin çalışma hayatlarını doğrudan etkileyecek bir düzenleme hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan toplantıların ardından, zorunlu ikinci şark görevi uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu. 2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Döneminde düzenleme geçerli olacak. İşte, polislerin şark görevine dair yeni düzenleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında yaptığı açıklamada, polislere yönelik hayata geçirilen en önemli değişiklik şu ifadelerle duyuruldu:
"Emniyet Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Değerli Mesai Arkadaşlarım... 2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen toplantıda konuştu:
"Emniyet Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Değerli Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, siz kıymetli "Personel Şube Müdürlerimizle" bir aradayız. Değerli Arkadaşlar, Türk Polis Teşkilatımız; adanmış yüreklerden oluşan bir şehitler ocağıdır. Bu teşkilat; milletimizin huzuru için kendi huzurundan vazgeçen, milletimizin canı için kendi canını ortaya koyan kahramanların teşkilatıdır. Bir teşkilatı, bir kurumu ayakta tutan en önemli unsur, şüphesiz ki insan kaynağıdır."
"Şimdi ilk defa açıklıyorum, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak.
Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi yani Bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.
Yine ilk defa burada açıklıyorum, çok uzun yıllardır polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyor. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim."