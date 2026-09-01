Polisten açık havada alkol kullananlara dronlu denetim

Fatih'te polis ekipleri, kamusal alanda alkol tüketen kişilere yönelik gerçekleştirdiği denetimde dron kullandı. Polis dronu, Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tüketen kişilerin bulunduğu noktaya yöneldi. Dron üzerinden yapılan anonsta, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" ifadeleri kullanıldı. Gökyüzünden gelen sesli uyarıyı duyan kişilerin kısa süre içerisinde bulundukları alandan uzaklaştığı görüldü. Dronla gerçekleştirilen uygulama çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Polis ekiplerinin denetim sırasında dron teknolojisinden yararlanması, özellikle geniş alanların havadan takip edilmesi ve ekiplerin olaylara müdahale etmeden önce tespit yapabilmesi açısından dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör