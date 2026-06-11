Polisten alıcı kılığında uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için mayıs ayı sonunda geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yeni uygulamaya konulan kameraları ve ses kayıt cihazlarını kullanan narkotik polisler, alıcı kılığında sokaklara inerek şüphelilerle suçüstü diyaloglar kurdu. Ekipler, bu cihazlar vasıtasıyla uyuşturucu ticaretini saniye saniye kaydetti. Alınan maddelerin kriminal laboratuvardan gelen sonuçlarının pozitif çıkması üzerine harekete geçen birimler, tekrar sokağa inerek, biri kadın 74 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşından küçük 10 çocuk şüphelinin de bulunduğu ve bu çocuklardan birinin 14, ikisinin ise henüz 15 yaşında olduğu ortaya çıktı. Zehir tacirleri uyuşturucu ticaretini inkar edip, "Ben midyeciyim, o para borç parasıydı" veya "Korsan taksiciyim, yanımdakini tanımıyorum" diyerek cezadan kaçmaya çalıştı. Ancak o anların her saniyesi polis tarafından kayda alınarak delillendirildi. Şüpheliler ayrıca pazarlık aşamasında "Maddeler Tayland'dan özel geliyor, hastası olacaksın" ve "O kadar sert ki benim bile her gün burnumdan kan geliyor" sözleriyle uyuşturucu pazarladı. Pazarlama taktiklerinin yanı sıra ele geçirilen dijital yazışmalarda, uyuşturucu maddeye verilen kodlar ve polisin yakalaması halinde çoraba saklanan maddeyi "Bacağını kaşıyormuş gibi yapıp fırlatma" talimatları ortaya çıkarıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!