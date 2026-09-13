Haberler Yaşam Haberleri Polisten hayat kurtaran dokunuş
Giriş Tarihi: 13.09.2026

Polisten hayat kurtaran dokunuş

Kocaeli’de kalp krizi geçiren Yakup Atsız’a, görevli polis kalp masajı yaptı. Polisin yaptığı müdahale Atsız’ın hayatını kurtardı

ABBAS ÇAKAR
Polisten hayat kurtaran dokunuş
  • ABONE OL

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz tarihinde saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak üzerinde 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Devriye görevi yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde Yakup Atsız'ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı tespit edildi.

İlk yardım eğitimi olan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden Atsız'a kalp masajı uygulamaya başladı. Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 68 yaşındaki Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

#KOCAELİ #KANDIRA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten hayat kurtaran dokunuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA