Polisten kaçarken öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı motosiklet, iş makinesine çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Abdullah Yozgatlı'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Hadibey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, ters yöne girerek karşıdan gelen iş makinesiyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yozgatlı ağır yaralandı. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yozgatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.