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Giriş Tarihi: 22.4.2025 13:06 Son Güncelleme: 22.4.2025 13:15

Polisten "Usulsüz rapor" operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Bursa Orhangazi’de yürütülen soruşturma kapsamında Orhangazi Devlet Hastanesinde aktif çalışan 3 çalışan ile eski doktor ve eski bir çalışanla birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bursa KOM Şube tarafından yürütülen soruşturmanın Orhangazi Devlet Hastanesinde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatıldığı belirlendi.

Remzi YILMAZ
Polisten Usulsüz rapor operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesinde Engelli Raporu düzenlenerek Araç alınması raporları üzerinden Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 10'u rapor alan şahıs ile birlikte 3'ü hastane çalışanı, 1'i eski doktor ve 1 eski hastane çalışanı olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada ifadeye alındı.

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İddiaya göre hastanede bazı şahıslar için düzenlenen engelli raporlarında usulsüzlük tespit edildiği ve soruşturmanın da uzun süredir devam ettiği belirlendi.

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Polisten "Usulsüz rapor" operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
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