İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Polonezköy, harika bir doğaya sahip olmanın yanı sıra orada bulunan birçok mekanla insanları cezbedebiliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için ya da piknik için insanlar buraya çok sık gidiyor. Yürüyüş yapmak için de tercih edilecek bir yer; Polonezköy'de bir yürüyüş parkuru da mevcut. Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızın devamında verdik.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru

İstanbul'un betonlarının arasında kalan sayılı yeşil alanlardan birisi de Polonezköy Tabiat Parkı'dır. Köyde ve merkezinde yürüyüşler yapabileceğiniz gibi 5 km olan Polonezköy yürüyüş parkurunda da doğa yürüyüşü yapmanız mümkün. Sonrasında bu yürüyüşün üzerine kendinizi ödüllendirebilmeniz için birçok mekan sizi bekliyor olacak. Bu mekanlar arasında pastacı, mangal yerleri, restoranlar ve daha birçok yer bulunmakta. Ayrıca gezilecek çok sayıda yerle birlikte buraya günübirlik gezi ile gelip zaman geçirebilirsiniz.

Bu köyü çok sever ve dinlenmek için kalmak isterseniz Polonezköy'de konaklayacak yerler de bulunmaktadır. Ancak bu yerlerin yanında kamp yapacak alanlar da mevcuttur. Ancak sakinlik isterseniz hafta içi gitmenizi öneririz.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı, internette en çok aratılan konulardan birisidir. Parkurun başlangıcı Polonezköy Polis Merkezi'ne çok yakın bir yerde bulunuyor. Ancak Google Maps üzerinden konumu rahatlıkla bulabilirsiniz.

Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru

Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru gidiş dönüş olarak yaklaşık 5 km uzunluğundadır. Burada başlangıç ve bitiş noktaları arasında araç park yerleri de bulunmaktadır. Yolun bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası olduğu için gidiş ve dönüş şeklinde yürüyüş gerçekleştirebilirsiniz.

Ana girişten yürüyüşe başlarsanız rota üzerinde bir yol sizi sessiz orman yürüyüş yoluna çıkaracaktır. Bir süre burada yürüdükten sonra ana patikaya dönebilirsiniz. Orman içi patikaya girdiğinizde yürüme mesafeniz uzayabilir ancak burasının harita dışı bir yol olduğunu belirtmek isteriz.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Nerede?

Polenezköy yürüyüş parkurunun nerede olduğundan bahsetmemiz gerekirse burası Beykoz'da bulunuyor. Ana girişte ücretsiz otopark bulunmakta. Bunun haricinde İETT ile ulaşmak da mümkün. Kavacık – Beykoz – Riva - Cumhuriyet Köyü hattı olan 137 veya Ümraniye'den 138 numaralı otobüslerle Polonezköy'e ulaşmak mümkündür.