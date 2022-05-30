Haberler Yaşam Haberleri Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede?
Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:51 Son Güncelleme: 30.5.2022 15:51

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede?

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede?

Şehir hayatından bunalmış herkes son dönemlerde en yakın doğa alanlarına kaçıyor. Ülkemizde bu tarz alanların çok olması insanlara birçok noktada avantaj sağlayabiliyor. Doğa sporlarını seven herkes hafta sonları ve buldukları ilk fırsatta böyle alanlara kaçıyor. Çünkü doğa insanı dinlendiriyor ve bu birçok işinde çok iyi olan uzmanın ispatladığı bir şey. Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Bu soruların cevaplarını sizler için vermek isteriz.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Polonezköy, harika bir doğaya sahip olmanın yanı sıra orada bulunan birçok mekanla insanları cezbedebiliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için ya da piknik için insanlar buraya çok sık gidiyor. Yürüyüş yapmak için de tercih edilecek bir yer; Polonezköy'de bir yürüyüş parkuru da mevcut. Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızın devamında verdik.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru

İstanbul'un betonlarının arasında kalan sayılı yeşil alanlardan birisi de Polonezköy Tabiat Parkı'dır. Köyde ve merkezinde yürüyüşler yapabileceğiniz gibi 5 km olan Polonezköy yürüyüş parkurunda da doğa yürüyüşü yapmanız mümkün. Sonrasında bu yürüyüşün üzerine kendinizi ödüllendirebilmeniz için birçok mekan sizi bekliyor olacak. Bu mekanlar arasında pastacı, mangal yerleri, restoranlar ve daha birçok yer bulunmakta. Ayrıca gezilecek çok sayıda yerle birlikte buraya günübirlik gezi ile gelip zaman geçirebilirsiniz.

Bu köyü çok sever ve dinlenmek için kalmak isterseniz Polonezköy'de konaklayacak yerler de bulunmaktadır. Ancak bu yerlerin yanında kamp yapacak alanlar da mevcuttur. Ancak sakinlik isterseniz hafta içi gitmenizi öneririz.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı, internette en çok aratılan konulardan birisidir. Parkurun başlangıcı Polonezköy Polis Merkezi'ne çok yakın bir yerde bulunuyor. Ancak Google Maps üzerinden konumu rahatlıkla bulabilirsiniz.

Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru

Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru gidiş dönüş olarak yaklaşık 5 km uzunluğundadır. Burada başlangıç ve bitiş noktaları arasında araç park yerleri de bulunmaktadır. Yolun bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası olduğu için gidiş ve dönüş şeklinde yürüyüş gerçekleştirebilirsiniz.

Ana girişten yürüyüşe başlarsanız rota üzerinde bir yol sizi sessiz orman yürüyüş yoluna çıkaracaktır. Bir süre burada yürüdükten sonra ana patikaya dönebilirsiniz. Orman içi patikaya girdiğinizde yürüme mesafeniz uzayabilir ancak burasının harita dışı bir yol olduğunu belirtmek isteriz.

Polonezköy Yürüyüş Parkuru Nerede?

Polenezköy yürüyüş parkurunun nerede olduğundan bahsetmemiz gerekirse burası Beykoz'da bulunuyor. Ana girişte ücretsiz otopark bulunmakta. Bunun haricinde İETT ile ulaşmak da mümkün. Kavacık – Beykoz – Riva - Cumhuriyet Köyü hattı olan 137 veya Ümraniye'den 138 numaralı otobüslerle Polonezköy'e ulaşmak mümkündür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 'İKİLİ' maaş hesabı: Cuma günü duyurulacak! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ ile 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Anadolu Üniversitesi AÖS giriş ile 2022/final AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
SON DAKİKA: Zelenski Kiev'in dışına ilk ziyaretinde üst düzey ismi görevden aldı: Onu kovdum çünkü...
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
ARKADAŞINA GÖNDER
Polonezköy Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Polonezköy Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA