Haberler Yaşam Haberleri Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı
Giriş Tarihi: 31.12.2022 13:26 Son Güncelleme: 31.12.2022 13:40

Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı

Geçtiğimiz hafta kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi’ne charter uçuşlar ile ilk kafile Rusya ve Polonya’dan geldi. Erciyes’e kış sezonu boyunca 40 bin yabancı turist gelmesi bekleniyor.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı

Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji ürünü teleferikleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes, yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kış sezonunu açarak kayak severlerin akınına uğrayan Erciyes'e 2022/2023 kayak sezonunun ilk charter uçuşları Polonya'nın başkenti Varşova'dan ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan gerçekleşti. Kayseri Erciyes'e 1000 kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti.

Mart ayının son haftasına kadar sürecek olan charter uçuşların yanında İstanbul aktarmalı gelen yabancı turistlerle birlikte kış boyu dünyanın her yerinden yaklaşık 40 bin yabancı turistin Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmesi bekleniyor.

ERCİYES'TE KAYAK, KAPADOKYA'DA BALONA BİNECEKLER

Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini keşfederken, 45 dakikalık mesafede bulunan Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşayacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TURİST GELİYOR

Direkt uçuşların yanında dünyanın dört bir tarafından Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de aile ve arkadaş guruplarıyla gelip Erciyes'te kayak tatili yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Yapılan uluslar arası pazarlama ile 2017 yılından ilk charter uçağının Rusya'dan gelmesiyle bir dönem noktası yaşadıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Son 6 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Akabinde Erciyes'in kalitesi şehrimizin dağa olan yakınlığı, şehrimizin kültürel değerleri 6 bin yıllık medeniyet tarihi ve Kapadokya bölgesinde olmamız gibi dünya turistini çekecek cazibelerle her yıl yabancı turist oranı gittikçe arttı. Zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda yine Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyorduk. Bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle oradan uçuş yapılmıyor ama o açığı Rusya ve Polonya üzerinden kapatarak şehrimizdeki Erciyes turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını bu yıl daha da arttıracağız. Bu sezon için planlanan ilk uçuşlar şehrimize ulaştı. Bugün itibari ile kayak yapmaya başladılar. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes'in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA