Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı

Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji ürünü teleferikleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes, yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Kış sezonunu açarak kayak severlerin akınına uğrayan Erciyes'e 2022/2023 kayak sezonunun ilk charter uçuşları Polonya'nın başkenti Varşova'dan ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan gerçekleşti. Kayseri Erciyes'e 1000 kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti.
ERCİYES'TE KAYAK, KAPADOKYA'DA BALONA BİNECEKLER
Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini keşfederken, 45 dakikalık mesafede bulunan Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşayacak.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TURİST GELİYOR
Direkt uçuşların yanında dünyanın dört bir tarafından Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de aile ve arkadaş guruplarıyla gelip Erciyes'te kayak tatili yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.
Yapılan uluslar arası pazarlama ile 2017 yılından ilk charter uçağının Rusya'dan gelmesiyle bir dönem noktası yaşadıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Son 6 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Akabinde Erciyes'in kalitesi şehrimizin dağa olan yakınlığı, şehrimizin kültürel değerleri 6 bin yıllık medeniyet tarihi ve Kapadokya bölgesinde olmamız gibi dünya turistini çekecek cazibelerle her yıl yabancı turist oranı gittikçe arttı. Zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda yine Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyorduk. Bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle oradan uçuş yapılmıyor ama o açığı Rusya ve Polonya üzerinden kapatarak şehrimizdeki Erciyes turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını bu yıl daha da arttıracağız. Bu sezon için planlanan ilk uçuşlar şehrimize ulaştı. Bugün itibari ile kayak yapmaya başladılar. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes'in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz" dedi.