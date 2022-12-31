Polonya ve Rusya’dan Erciyes’e charter uçuşlar başladı

Yapılan uluslar arası pazarlama ile 2017 yılından ilk charter uçağının Rusya'dan gelmesiyle bir dönem noktası yaşadıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Son 6 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Akabinde Erciyes'in kalitesi şehrimizin dağa olan yakınlığı, şehrimizin kültürel değerleri 6 bin yıllık medeniyet tarihi ve Kapadokya bölgesinde olmamız gibi dünya turistini çekecek cazibelerle her yıl yabancı turist oranı gittikçe arttı. Zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda yine Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyorduk. Bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle oradan uçuş yapılmıyor ama o açığı Rusya ve Polonya üzerinden kapatarak şehrimizdeki Erciyes turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını bu yıl daha da arttıracağız. Bu sezon için planlanan ilk uçuşlar şehrimize ulaştı. Bugün itibari ile kayak yapmaya başladılar. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes'in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz" dedi.