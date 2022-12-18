POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 29. Dönem POMEM parkur ve mülakat sınavı hangi tarihte yapılacak, kaç kişi alınacak? İşte Polis Akademisi’nin son duyuruları

POMEM parkur ve mülakat sınavı tarihleri polis adayları tarafından takip ediliyor. POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla mercek altına alınan sınavlara ilişkin Polis Akademisi tarafından açıklama yapıldı. Bu noktada 2022 29. Dönem POMEM parkur ve mülakat sınavı hangi tarihte yapılacak, kaç kişi alınacak gibi sorular yanıt buldu. İşte son açıklamalar dahilinde POMEM sınav tarihleri ve diğer detaylar…
POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinde konuya ilişkin yer alan bilgiler şöyle;
Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI ŞARTLARI NELER?
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.