POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 29. Dönem POMEM parkur ve mülakat sınavı hangi tarihte yapılacak, kaç kişi alınacak? İşte Polis Akademisi’nin son duyuruları

POMEM parkur ve mülakat sınavı tarihleri polis adayları tarafından takip ediliyor. POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla mercek altına alınan sınavlara ilişkin Polis Akademisi tarafından açıklama yapıldı. Bu noktada 2022 29. Dönem POMEM parkur ve mülakat sınavı hangi tarihte yapılacak, kaç kişi alınacak gibi sorular yanıt buldu. İşte son açıklamalar dahilinde POMEM sınav tarihleri ve diğer detaylar…