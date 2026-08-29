‘Ponzi Mine’ kafede yakalandı

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 38 ayrı UYAP dosyası olan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu sahte kimlikle Kadıköy'de yakalandı. Mumcu'nun kendisini bazen Yahudi iş kadını bazen de avukat olarak tanıtıp insanları milyonlarca lira dolandırdığı öne sürüldü. Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da 35 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakalandı.

ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE

Mumcu'nun, bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Aralarında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu ünlü isimlerin dolandırılmasında adının geçtiği öne sürüldü. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı iddia edildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör