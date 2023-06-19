Popüler Dans Türleri – Eşli, Tek Kişilik, Hareketli, Modern Dans Çeşitleri ve Dalları

Popüler dans türleri, ekranlarda gördüğümüz birçok farklı dans stili ile merakımızı uyandırmıştır. Dans tarihi çok eskilere dayandığı için günümüze kadar dans çeşitleri çoğalmıştır. Çeşitlilik çoğaldığı için de eşli, tek kişilik, hareketli, modern dans çeşitleri ve dalları hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Eğer bu kişilerdenseniz dans dalları nelerdir sizler için bulduk. İçeriğimizi okumaya devam ederek popüler dans türleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Popüler Dans Türleri

Müziğin vücutla buluştuğu an, dans ettiğimiz zamandır. Yıllardır süre gelen bu aktivite; sanat, tedavi, gelenek, spor, hobi ya da kimilerince meslek olarak tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlara kadar uzanan dans, sadece bir sanat dalı değil aynı zamanda bir ifade biçimidir. Dansın ilk ortaya çıkışından günümüze kadar pek çok dans türü ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki popüler dans türleri ise şunlardır:

1. Breakdance

Sokak dansı olarak da adlandırılan breakdance, ilk kez 80'li yıllarda New Yorklu siyahi gençlerde görüldü. Akrobatik bir dans çeşidi olan breakdance , zamanla sokaklardan profesyonel alanlara taşınan breakdance bugün hala milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

2. Modern Dans

Modern dansın doğuşu 20. yüzyıla dayanıyor. Balenin yıkılmaz kurallarına karşı geliştirilen modern dans türü, sanatçılara tanıdığı özgür alan sayesinde 21. yüzyıl ruhuna ayak uydurabilen ve her müziğe uyum sağlayabilen bir tür olarak karşımıza çıkar.

3. High Heels

''Stiletto dance'' olarak da adlandırılan bu dans, yüksek topuklu ayakkabılarla yapılır. 21. Yüzyılın başlarında Amerika ve Avrupa çevrelerinde ortaya çıkan ''high heels'', pop ve hip-hop müzikleriyle birlikte görülüyor. İlk ortaya çıkışında genellikle kadınlar tarafından icra edilen stiletto dans, son yıllarda erkekler tarafından da ilgi görmeye başladı.

4. K-Pop

Son yılların en büyük akımı: K-Pop. Güney Kore müzik endüstrisinin global bir başarıya ulaşması, k-pop dansını da beraberinde getirdi. Pop, rock, R&B ve hip hop danslarının bir karması olarak tanımlayabileceğimiz dans türü oldukça hareketli ve yüksek bir ritme sahip.

5. Urban Dance

Urban dance; locking, house ve popping gibi dans türlerinden ögeler barındıran bir şehir dansı olup film sahnelerinden dövüş sanatlarına kadar pek çok alandan etkilendi.

6. Zumba

Son dönemlerde çok tercih edilen bir spor olarak da görülen Zumba, dünyanın bir numaralı grup fitness egzersizi olarak tanımlanıyor. Yoğun bir tempo ile ter atmak isterseniz Zumba sizin için ideal olabilir.

Eşli Dans Türleri

Dans, insanlar arasında bir iletişim yolu olarak da bilinir. Bu yüzden de eşli danslar da bir yerde farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Eşli dans türleri ise şunlardır:

1. Salsa

İspanyolcada sos anlamına gelen salsa, birçok dansın karışımından ortaya çıkmış, birçok Afrika dansını da içine almış ve günümüze gelene kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

2. Tango

Tango günümüzde salon danslarının en başında gelen danslardan biri. Elit kesime hitap eden, karizmatik ve zarif. 1800'lü yıllarda Arjantin'den çıktığı bilinen Tango, Latince dokunmak anlamına gelen "tangere" kelimesinden türüyor.

3. Rumba

Rumba, genellikle "sevginin dansı" olarak adlandırılır. Kökleri bir sokak kur dansı olarak Afrika'ya kadar izlenebilir. Fakat bugün, Rumba dansı balo dansçıları arasında romantik bir dans olmuştur.

4. Vals

Kadınların kuğu gibi süzüldüğü, erkeklerin de bir centilmen gibi hareket ettiği dans çeşidi vals, adeta bir sanat eseri görünümünde. Filmlerden tablolara, gösterilerden müzikal oyunlara kadar kendine birçok alanda yer edinen bu dans türünün kökeni, 19. yüzyılın başlarında Avusturya ve Almanya'dan geliyor. Masallardan uyarlanan birçok çizgi filmde dahi prenses ve prensin uyguladıkları vals, aslında henüz çocuk yaşlarda öğrendiğimiz bir dans çeşidi. Günümüzde 'Viyana Valsi' ve 'Modern Vals' olarak iki türü mevcut.

5. Twist

60'lar öncesine ait olan dans türlerinden twist, duş sonrası havluyla kurulanırken yapılan hareketlerden ilham alınması sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle genç kuşağın son derece ilgisini çeken dans, ayak ve kalça hareketleriyle şekillenen figürlere sahip.