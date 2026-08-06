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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Pos cihazlı vurguna operasyon

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Pos cihazlı vurguna operasyon
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Pos cihazlarındaki bir açıktan yararlanıp işlem yaparken bankaları milyonlarca lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. Şafak baskınıyla yakalanan şüphelilerin hesaplarında 57 milyon liralık işlem belirlendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bankacılık sistemi üzerindeki bir açıktan yararlanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonunda POS cihazlarındaki açıklardan yararlanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Pos cihazlı vurguna operasyon
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