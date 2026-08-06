Pos cihazlı vurguna operasyon

Pos cihazlarındaki bir açıktan yararlanıp işlem yaparken bankaları milyonlarca lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. Şafak baskınıyla yakalanan şüphelilerin hesaplarında 57 milyon liralık işlem belirlendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinasyonunda bankacılık sistemi üzerindeki bir açıktan yararlanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonunda POS cihazlarındaki açıklardan yararlanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.