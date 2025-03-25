Poşetli katil kaçamadı

İzmir'de 25 yaşındaki kız arkadaşı Funda Gülmez'in Çiğli'deki evine erkek arkadaşı Ümit Şentürk (35) geldi. Şentürk ile genç kadın arasında 21 Mart 2017'de tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce genç kadını bıçaklayarak öldüren Şentürk, cesedini de poşete sarıp evin banyosuna koydu. Genç kadına ulaşamayan yakınları eve gidince, korkunç manzarayla karşılaştı. Polis tarafından, kendisine yardım eden 2 arkadaşı ile birlikte yakalanan Ümit Şentürk tutuklandı. Şentürk iyi halden 25 yıl ceza aldı.Bu arada Şentürk, geçen yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçtı. O günden beri Öztürk'ü arayan polis, Bergama ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şentürk'ü Fatih Mahallesi'ndeki metruk bir evde yakaladı.