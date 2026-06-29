Postacı kılığındaki katil işyerinde infaz etmişti! Cinayetin ardından intikam ateşi çıktı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesinde'de bulunan işyerinde 24 Haziran günü öğlen saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. İşyerine postacı kıyafetleri ve çantası ile gelen bir kişi Çetin Aktürk adına tebligat olduğunu belirtti. Aktürk'ün çalışanı kendisinin burada olmadığını söyleyince sözde postacı ısrarcı olup imza atması lazım diyerek Aktürk'ü evinden çağırdı. İşyerine gelen Aktürk'ü görünce şüpheli önce kimliğini istedi doğru kişi olduğunu görünce silahını çıkarıp peş peşe ateş etti. Sırtından vurulan Çetin Aktürk kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinde kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Çetin Aktürk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

POSTACI KILIĞINDA GİRDİ ŞORTLU ÇIKTI

Ekipler şüphelinin olay sonrasında postacı kıyafetiyle yeşillik bir alana giriş yaptığını ve bir süre sonra oradan farklı kıyafette birinin çıktığını tespit etti. Cinayet Masası o çıkan kişinin olayı gerçekleştiren şüpheli Berzan K. olduğunu tespit etti. Saatler süren kamera çalışmasıyla kimliği tespit edilen şüpheli Eseler otogarında izinli olan Cinayet Büro dedektifinin gözüne takıldı.

YILLIK İZİNDEKİ CİNAYET PERSONELİ OTOGARDA GÖRDÜ

Otogarda yıllık izinde olan cinayet büro polisi şüpheliyi görür görmez otogar polisine haber verdi. Berzan K. kısa süre içinde gözaltına alındı. Şüphelinin otobüsle Edirne'ye oradan da bir tır ile yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği düşünülen, Osman U.'da gözaltına alındı. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

2024'TEKİ CİNAYETİN İNTİKAMINI ALMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli Berzan K. ilk beyanında olayı neden yaptığını anlattı. Şüpheli; "Küçükçekmece'de 2024 yılında Görkem Bedir ağabeyim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı o cinayette azmettiriciler arasında yer alıyordu. Ben ağabeyimin intikamını aldım" dediği öne sürüldü.

BENİM MAHALLEDEN ARKADAŞIM OLAYLA İLGİM YOK

Diğer şüpheli Osman U.'nun ise Şüpheli Berzan K.'nın olaydan önce keşif yapmak için adrese yakın tuttuğu otele gelip gittiği için gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Osman U.; "Benim olayla bir ilgim yok Berzan Mahalleden arkadaşım olur yanına geldim" dediği öne sürüldü.