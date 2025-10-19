POTADA DEVLERİN MAÇI! Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 4. hafta maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında heyecan dorukta. Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. İki takım da ligdeki performanslarını artırmak ve taraftarlarına zafer sevinci yaşatmak istiyor. Peki; Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma: Galatasaray MCT Technic – Fenerbahçe Beko
Tarih: 19 Ekim 2025, Pazar
Saat: 15.30
Yer: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Yayın: beIN Sports
Ligin dördüncü haftasında oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de kritik öneme sahip.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 14 Ekim Salı günü konuk ettiği Dubai Basketbol'a 69-93 mağlup oldu. Wade Baldwin ve Bonzie Colson 12'şer, Devon Hall ise 10 sayı buldu.
Fenerbahçe Basketbol Takımı, 16 Ekim Perşembe günü konuk ettiği Bayern Münih'i ise 88-73 ile geçti. Mikael Jantunen 15, Scottie Wilbekin 14, Wade Baldwin IV 13 sayı üretti. Takımımız bu sonuçlarla beşinci maçlar sonunda iki galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ekim Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka'yı 87-73 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Tarık Biberovic 14 sayı üretti.
Galatasaray MCT Technic, bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç maçta iki galibiyet elde etti. Son olarak 12 Ekim Pazar günü konuk olduğu Aliağa Petkim Spor'u 75-80 ile geçti. Galatasaray'da Errick McCollum 21, James Palmer Jr. 15 sayı üretti.
Galatasaray Basketbol Takımı, Fiba Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise ikide iki yaptı. Galatasaray MCT son olarak 15 Ekim Çarşamba günü konuk olduğu Trieste'yi İtalya'da 90-91 ile geçti. Will Cummings 25, Fabian White Jr. 19 sayı üretti.