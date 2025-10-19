POTADA DEVLERİN MAÇI! Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 4. hafta maçları

Galatasaray MCT Technic, bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç maçta iki galibiyet elde etti. Son olarak 12 Ekim Pazar günü konuk olduğu Aliağa Petkim Spor'u 75-80 ile geçti. Galatasaray'da Errick McCollum 21, James Palmer Jr. 15 sayı üretti.



Galatasaray Basketbol Takımı, Fiba Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise ikide iki yaptı. Galatasaray MCT son olarak 15 Ekim Çarşamba günü konuk olduğu Trieste'yi İtalya'da 90-91 ile geçti. Will Cummings 25, Fabian White Jr. 19 sayı üretti.