Poyraz’ı sopayla öldüren katile müebbet istemi

Almanya'da yaşayan Poyraz Başnak (21), 23 Temmuz'da ailesiyle birlikte tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde arkadaşı Onur Akyüz ile birlikte, laf atma meselesi nedeniyle P.G. (17) ve S.A.G. (18) ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışmadan yaklaşık 2 saat sonra Poyraz Başnak ile Onur Akyüz'ü yolda yürürken gören P.G. (17) ve S.A.G. (18), önce otomobille takibe başladı. Ardından aracı durdurup iki arkadaşa sopalarla saldırdı. S.A.G.'nin başına sopayla vurduğu Poyraz Başnak, yere yığıldı. İkili Onur Akyüz'ü de darp ettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Başnak da 8 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık S.A.G. hakkında kasten öldürmeden müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca olayda yaralanan Akyüz'e yönelik eylemleri nedeniyle P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.