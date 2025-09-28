Haberler Yaşam Haberleri Pozantı Tarsus otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü 10 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolunun O-21/33/08'inci km'sinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde sağ şeritte seyir halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.

Kaza yerinde minibüste bulunan 3 kişi vefat ederken ilk tespitlere göre 10 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken kasa ile ilgili soruşturmaya başlandı. Otoyolun tek şeritten trafiğe açık olduğu bildirildi.

