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Giriş Tarihi: 6.8.2022 14:13

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi yayınlanıyor?

Premier Lig dünkü Crystal Palace – Arsenal maçı ile başladı. Uzun süredir aynı yayıncı kuruluşta yer alan Premier Lig, bu yıl ihale ile farklı bir yayıncı kuruluşa geçti. Bu sebepler futbolseverler Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Aynı zamanda Premier Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yöneltiliyor. 2022 – 2023 Premier Lig sezonu mayıs ayına kadar devam edecek Peki, Premier Lig maçları hangi kanalda? İşte detaylar!

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi yayınlanıyor?

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından uzun süredir soruluyor. 3 yıldır S Sport ekranlarında yayınlanan İngiltere Ligi, bu sene ihale ile başka bir platforma geçti. Bu sebeple, Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi sorularının cevabı aranıyor. Yapılan ihale sonucu 2025 yılına kadar aynı kanal Premier Lig yayıncılığına devam edecek. Peki, 2022 - 2023 İngiltere Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar

PREMİER LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 – 2023 sezonunda Premier Lig Bein Sports 3 üzerinden izleyicilere sunulacak. Bein Sports, aynı zamanda Süper Lig'in de resmi yayıncısı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Beinconnect üzerinden de izlenebilir.

Premier Lig'in 2025 yılına kadar BeinSports'ta yer alacağını söylemek gerek.

PREMİER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Premier Lig maçları BeinSports ekranından şifreli şekilde yayınlanacak.

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Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi yayınlanıyor?
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