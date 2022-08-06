Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi yayınlanıyor?

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından uzun süredir soruluyor. 3 yıldır S Sport ekranlarında yayınlanan İngiltere Ligi, bu sene ihale ile başka bir platforma geçti. Bu sebeple, Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi sorularının cevabı aranıyor. Yapılan ihale sonucu 2025 yılına kadar aynı kanal Premier Lig yayıncılığına devam edecek. Peki, 2022 - 2023 İngiltere Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar