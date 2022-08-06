Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi yayınlanıyor?

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından uzun süredir soruluyor. 3 yıldır S Sport ekranlarında yayınlanan İngiltere Ligi, bu sene ihale ile başka bir platforma geçti. Bu sebeple, Premier Lig maçları hangi platformda, şifresiz mi sorularının cevabı aranıyor. Yapılan ihale sonucu 2025 yılına kadar aynı kanal Premier Lig yayıncılığına devam edecek. Peki, 2022 - 2023 İngiltere Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar
PREMİER LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 – 2023 sezonunda Premier Lig Bein Sports 3 üzerinden izleyicilere sunulacak. Bein Sports, aynı zamanda Süper Lig'in de resmi yayıncısı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Beinconnect üzerinden de izlenebilir.
Premier Lig'in 2025 yılına kadar BeinSports'ta yer alacağını söylemek gerek.