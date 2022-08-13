Haberler Yaşam Haberleri Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:16

Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig geçen hafta Crystal Palace – Arsenal maçı ile başladı. İlk hafta maçları ve ikinci hafta maçları başlıyor. Uzun süredir S Sport ekranlarında yayınlanan lig, bu sene farklı bir yayıncı kuruluşa geçti. Futbolseverler de bu yıl Premier Lig hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Özellikle Premier Lig şifresiz mi sorusu aratılmakta. Peki, 2022 – 2023 Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig hangi kanalda, bu yıl İngiltere maçları hangi kanalda oynanacak sorusu sürekli olarak futbolseverler tarafından araştırılıyor. S Sport'tayken yapılan yeni ihale ile kanalı değişmiş durumda. Peki, Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 - 203 Premier Lig hangi kanalda sorusunun cevabı!

PREMİER LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 – 2023 sezonunda Premier Lig Bein Sports 3 üzerinden izleyicilere sunulacak. Bein Sports, aynı zamanda Süper Lig'in de resmi yayıncısı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Beinconnect üzerinden de izlenebilir.

Premier Lig'in 2025 yılına kadar BeinSports'ta yer alacağını söylemek gerek.

PREMİER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Premier Lig maçları BeinSports ekranından şifreli şekilde yayınlanacak.

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Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?
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