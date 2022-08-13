Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig hangi kanalda, bu yıl İngiltere maçları hangi kanalda oynanacak sorusu sürekli olarak futbolseverler tarafından araştırılıyor. S Sport'tayken yapılan yeni ihale ile kanalı değişmiş durumda. Peki, Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 - 203 Premier Lig hangi kanalda sorusunun cevabı!
2022 – 2023 sezonunda Premier Lig Bein Sports 3 üzerinden izleyicilere sunulacak. Bein Sports, aynı zamanda Süper Lig'in de resmi yayıncısı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Beinconnect üzerinden de izlenebilir.
Premier Lig'in 2025 yılına kadar BeinSports'ta yer alacağını söylemek gerek.