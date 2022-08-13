Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2022 – 2023 İngiltere Premier Lig hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig hangi kanalda, bu yıl İngiltere maçları hangi kanalda oynanacak sorusu sürekli olarak futbolseverler tarafından araştırılıyor. S Sport'tayken yapılan yeni ihale ile kanalı değişmiş durumda. Peki, Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 - 203 Premier Lig hangi kanalda sorusunun cevabı!