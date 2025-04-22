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Giriş Tarihi: 22.4.2025 17:40 Son Güncelleme: 22.4.2025 17:40

Prizden çıkan yangın evi kül etti

İstanbul Kağıthane’de 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada prizde meydana gelen kısadevre nedeniyle yangın çıktı. Prizden başlayan yangın sonucu daire alev alev yanarak kül oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Prizden çıkan yangın evi kül etti

Olay, 19 Nisan Cumartesi saat 21.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Evden alev ve dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polise ihbarda bulunuldu.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler, dairedeki alevlere müdahale etmesine rağmen evin kül olmasına mani olamadılar. Olay sonrası yangın yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda yangının prizden kaynraklandığı tespit edildi.

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Prizden çıkan yangın evi kül etti
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