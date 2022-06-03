Prof. Dr. Ayşen Gürcan kimdir? Yeni YÖK üyesi Ayşen Gürcan kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

2006 ve 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011–2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükûmeti'nde bağımsız üye olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Görevini 24 Kasım 2015 tarihine kadar sürdürdü.