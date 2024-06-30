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Giriş Tarihi: 30.6.2024 12:47 Son Güncelleme: 30.6.2024 12:50

Prof. Dr. Bekir Karasu nerede? 4 gün önce aracına binip...

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu 27 Haziran günü aracına binerek evden ayrıldı. 4 gündür haber alınamayan Prof. Dr. Bekir Karasu’yu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

İHA
Prof. Dr. Bekir Karasu nerede? 4 gün önce aracına binip...

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Prof. Dr. Bekir Karasu nerede? 4 gün önce aracına binip...
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