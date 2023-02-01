Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı açıkladı: "Boğaz'dan geçen yükün yüzde 40'ı tehlikeli"

Burada gemi sayısına değil yüke bakmak lazım. Boğaz'ın kapasitesi 25 bin olmasına rağmen kapasite aşılmış. Tehlikeli yük taşıyan gemiler büyük bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla bu artış böyle devam ettikçe Boğaz trafiği tıkanacak. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Sonuçta kapasite değerlerinin çok üzerinde gemi geçişi var. Geçmişteki gibi yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlamasını düşünemiyorum. Geçen yükün en az yüzde 40'ı tehlikeli yük. Boğaz'da kıvrımlar var, akıntı var bu yüzden tehlikeyi görüp buna göre tedbir almamız lazım" diye kullandı.