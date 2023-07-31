Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlandı

Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Küçükaşcı'nın cenazesi dün öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki cenazede eşi Mine, oğlu Ziya ve kızları ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Nabi Avcı, Yalova Valisi Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, İskender Pala, Belediye Başkanlarından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu, Mahir Ünal, Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Ziya Küçükaşçı, babasının cenazesinde farklı cemaatlerden kimselerin katılmasını arzu ettiğini dile getirerek; cenazeye katılımın babasının dilediği gibi olduğunu ifade etti. Cenazeye katılanlara ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başsağlığı mesajı gönderenlere teşekkürlerini sundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep Valisi olarak görev yaparken Mustafa Sabri Küçükaşçı hat sergisi açmaya geldiğinde tanıdım. Orada başlayan dostluğumuz İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda görev yaptığı sıralarda mesai arkadaşı olarak devam etti. Gönülden bir sevgimiz vardı. Konyalı hemşerim olarak ne kadar üzülsek azdır. Bu güzel ömrünü imanlı olarak yaşadı. Alim ve bilim insanı olarak örnek bir hayatı bırakıp aramızdan ayrıldı. Doğru bir insandı doğru bir şekilde gözlerini yumdu" dedi.

ERHAN AFYONCU, "MUSTAFA HOCA NİTELİKLİ BİLİM ADAMIYDI"

Küçükaşçı'nın doktorlarıyla yaptığı görüşmede Küçükaşçı'nın ani bir kalp durması ile vefat ettiğinin bilgisi aldığını ifade eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu " Önce Allah rahmet eylesin. 30 yıllık kardeşimi, her şeyimi kaybettim. Ama önemli bir şey şu Türkiye'de maalesef yüzlerce üniversite var ama nitelikli bilim adamı yok. Mustafa Hoca nitelikli bilim adamlarından birisiydi. Çok az nitelikli bilim adamız var, yok demeyelim de. İslam tarihi alanında Türkiye'de en yetkin isimlerden birisiydi. O alanda çünkü Türkiye'de İslam tarihi alanında fazla çalışma yok. Mustafa Hoca'nın yetiştirdiği bir bilim adamıydı. Ve özellikle Haremeyn üzerine Mekke Medine üzerine önemli araştırmalar yaptı. Kendisi Osmanlı döneminde Kabe üzerine önemli araştırmalar yaptı. Aynı zamanda Topkapı Sarayı Başkanlığı, İstanbul Türbeler Müzeler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ve en önemlisi ömrünü Türk milletine adadığı, hep Türk milletinin daha ileriye gitmesi, daha yükselmesi, Türk milletinin tekrar dünyaya huzur ve adalet getirmesi için çalıştı. Ve bundan en önemli şeyin Hazreti Peygamber sevgisi olduğuna inanıyordu. Ani muhtemelen bir kalp rahatsızlığı olduğu düşünülüyor. Tabii dediğimiz gibi çünkü kalbi durmuş olarak hastaneye götürüldü ve doktorlarla görüştüğümde ani bir kalp durması olarak yorumladılar. Çünkü kendisinin sağlığında herhangi bir şöyle tabii ani muhtemelen bir kalp rahatsızlığı olduğu düşünülüyor. Tabii dediğimiz gibi çünkü kalbi durmuş olarak hastaneye götürüldü ve doktorlarla görüştüğümde ani bir kalp durması olarak yorumladılar. Çünkü kendisinin sağlığında herhangi bir kalp şikayeti yoktur. Yani kalple ilgili bir rahatsızlıktan dolayı vefat ettiği düşünülüyor. Allah rahmet eylesin" dedi.

Prof. Dr. Küçükaşçı'nın cenazesi Eyüpsultan Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda taşınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti ve Haziresine defnedildi.