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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:18 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:37

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlanıyor

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yapan ve İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan ve İslam Ansiklopedisi için 85 madde hazırlayan 59 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı bugün Eyüpsultan Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlanıyor

İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan ve 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Küçükaşçı'nın vefatını, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Mustafa'mız da göçtü bu dünyadan. Varis-i Veyiszade, Aşık-ı Resulullah ve ehlibeyt, İslam tarihiyle çalışmaları, güzel ahlakı, dostlarına vefası, mücamelesi, sehaveti, mütebessim çehresi, her derde deva gayreti ile temeyyüz eden Hafız Mustafa Küçükaşçı'sız bu dünya biraz daha fakir şimdi. Allah menzilini mübarek, makamını ali etsin." diyerek duyurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küçükaşçı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajında "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ilim insanlarından, Türk Tarih Kurumu'muzun Bilim Kurulu Üyesi, Bakanlığımıza bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevlerinde Küçükaşçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Küçükaşçı için siyaset ve ilim dünyasından birçok kişi taziye mesajı paylaştı.

Küçükaşcı'nın cenazesi 31 Temmuz (bugün) öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camii'nden kılınacak cenaze namazı sonrasında kaldırılacak.

ÖMRÜNÜ İLME ADAMIŞTI

Konya'da 1964'te dünyaya gelen Küçükaşçı, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, 2013'te profesör oldu. Aynı zamanda 2013-2015 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenen Küçükaşçı, 2015-2019 arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Danışma Kurulu ve Türk Tarih Kurumu asil üyesi olan Küçükaşçı, TUBA-MAARİF Vakfı ortaklığında hazırlanan Türk Eğitim Tarihi Ansiklopedisi'nin ilim heyeti üyesiydi. Küçükaşçı, ayrıca Çamlıca'daki İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluşunda bilim kurulu başkanlığı yaptı. Vefatına kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü'nün müdürü olan, Küçükaşcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırladı.

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Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlanıyor
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