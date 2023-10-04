Haberler Yaşam Haberleri Konya'da korkunç olay: Profesör, fakültede silahla vuruldu
Giriş Tarihi: 4.10.2023 19:41 Son Güncelleme: 4.10.2023 19:46

Konya'da korkunç olay: Profesör, fakültede silahla vuruldu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), fakülte binasında iddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan aynı fakülteden meslektaşı Prof. Dr. G.A’nın kardeşi İ.A. tarafından odasında bacağından vuruldu. Olay yerine kaçan G.A. yakalanırken, kardeşinin de arandığı belirtildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da korkunç olay: Profesör, fakültede silahla vuruldu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akşam saatlerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un 3. kattaki odasında vurulduğunu belirledi.

KATLARINI BİLE DEĞİŞTİRMİŞLER

Bacağından yaralandığı öğrenilen Profesör Uluç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet birimleri, fakülteden kaçan G.A. ve yanındaki kardeşi İ.A'yı yakalamak için harekete geçti. Polis, G.A'yı kısa sürede yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen İ.A'yı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Yaralı Uluç ise ilk ifadesinde aynı fakültede görev yapan G.A'nın idareciyken kendisine takıntı yaptığını o günden beridir de aralarında anlaşmazlıkların olduğunu söylediği ileri sürüldü. Uluç ve G.A. arasında birkaç gündür de tartışmaların olduğu hatta fakülte idaresi tarafından odalarının bulunduğu katlarının bile değiştirildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
SON DAKİKA | Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi: MSB görüntüleri paylaştı
Üçkâğıtçı kahraman
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Almanya ikinci mucize peşinde
SON DAKİKA | İstiklal saldırısının faili terörist öldürüldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da korkunç olay: Profesör, fakültede silahla vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA