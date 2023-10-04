Konya’da korkunç olay: Profesör, fakültede silahla vuruldu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akşam saatlerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un 3. kattaki odasında vurulduğunu belirledi.

KATLARINI BİLE DEĞİŞTİRMİŞLER

Bacağından yaralandığı öğrenilen Profesör Uluç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet birimleri, fakülteden kaçan G.A. ve yanındaki kardeşi İ.A'yı yakalamak için harekete geçti. Polis, G.A'yı kısa sürede yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen İ.A'yı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Yaralı Uluç ise ilk ifadesinde aynı fakültede görev yapan G.A'nın idareciyken kendisine takıntı yaptığını o günden beridir de aralarında anlaşmazlıkların olduğunu söylediği ileri sürüldü. Uluç ve G.A. arasında birkaç gündür de tartışmaların olduğu hatta fakülte idaresi tarafından odalarının bulunduğu katlarının bile değiştirildiği öğrenildi.