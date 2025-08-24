Programla ekonomide tarihi başarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ekonomi programı, son dönemde elde ettiği tarihi verilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Depreme yönelik yatırımlar için milyarlarca liralık kaynak aktarılmasına rağmen bu süreçte bütçe disiplini korunarak faiz dışı harcamalarda tasarruf elde edildi. Elde edilen kazanımlar, yalnızca kısa vadeli piyasa göstergelerinde değil, aynı zamanda uzun vadeli yapısal dönüşüm hedeflerinde de önemli bir başarıya işaret ediyor.

RİSK PRİMİ GERİLİYOR

Program öncesi dönem olan 26 Mayıs 2023 tarihinde, 98.5 milyar dolar olan brüt rezervler, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 176.5 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, Borsa İstanbul geçen hafta zirveyi yeniledi. Türkiye'nin risk primi 703 baz puan seviyesinden, 267 baz puana düştü. Böylece program döneminde CDS seviyesindeki düşüş 436 baz puana ulaştı.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Ağustos 2023'te yaklaşık 144 milyar dolarla en yüksek seviyesini gören kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara geriledi. 23 Ağustos'ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırıldı. 26 Temmuz 2025 tarihinde Moody's Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Temel mallarda enflasyon yüzde 20.7'ye indi. Enflasyon 14 aydır kesintisiz düşüyor. Kamuda tasarruf için yayımlanan genelge ile; taşıttan hizmet binasına, demirbaştan enerji kullanımına kadar pek çok alanda israf önlendi. Genelge kapsamındaki harcamalar, son 10 yıl ortalamasına göre yüzde 30 azaldı. Kiralık araçlarda ise yüzde 17 oranında bir tasarruf sağlandı. 2024 yılında uygulanan politikalar sayesinde cari açık, milli gelire oranla yüzde 0.8'e düştü ve altın hariç cari fazla verildi. 2025'te ise Orta Vadeli Program hedeflerinin altında bir cari açıkla ve yine altın hariç fazla ile yılın tamamlaması öngörülüyor.



DEPREM İÇİN 3 TRİLYON HARCANDI

DEPREM yaraları hızla sarılıyor. Son 2 yılda deprem için bugünkü fiyatlarla 3 trilyon lira yani yaklaşık 75 milyar dolar harcandı. Harcama disiplini politikaları sayesinde; faiz hariç bütçe harcamalarında 2024 yılında, son 10 yıl ortalamasına göre milli gelirin yüzde 2.8'si kadar tasarruf elde edildi.