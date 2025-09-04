Protezine kavuşursa okula gidebilecek

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Özge, 13 günlükken sol bacağı diz kapağından kesildi. Prematüre doğan ve doğum sonrası hastanede uygulanan kateter nedeniyle ayağı kangren olan Özge, yıllardır protez bacakla hayatını sürdürüyor. Ancak yeni protezi dar geldiği için yürümekte zorluk yaşıyor. Babası Ali İhsan Yıldırım, evin tavanına kurduğu 150 liralık basit bir düzenekle kızına yürümeyi öğretti. Şimdi ise Özge'nin ortaokula başlayabilmesi için yeni bir proteze ihtiyacı var. Ancak protezin maliyeti 66 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece 16 bin lirasını karşılıyor. Geriye kalan 50 bin lirayı karşılayamayan aile, destek bekliyor. Ali İhsan Yıldırım, "Özge protezsiz kaldı, okula gidemezse eğitim hayatı sekteye uğrayacak" diyerek çağrıda bulundu. Ayrıca, yaşadıkları sağlık sorunu nedeniyle adalet mücadelesi verdiklerini belirten Yıldırım, "Benim kızım mağdur oldu, suçluların cezalandırılması gerekli" ifadelerini kullandı. Okulların açılmasına sayılı günler kala Özge'nin yeni protezine kavuşması için yardım çağrısı sürüyor. İHA