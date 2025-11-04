PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en dikkat çekici maçı bu akşam oynanacak. Son şampiyon PSG, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da oynadığı 3 maçta topladığı 9 puanla grupta zirveyi paylaşıyor. Bu karşılaşma, ligden lider olarak çıkacak takımın belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Hücum güçleriyle öne çıkan iki takımın mücadelesi, gol düellosu vadediyor. İşte, PSG - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı:
Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinin yayın bilgileri ve tüm detayları aşağıdadır:
Tarih: 4 Kasım 2025 Salı (Bugün)
Saat: 23:00 (TSİ - Türkiye Saati İle)
Stadyum/Salon: Parc des Princes (Paris, Fransa)