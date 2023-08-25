PUBG Mobile Sistem Gereksinimleri 2023 - PUBG Mobile Kaç GB Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

PUBG Mobile oyunu, cep telefonu ve tabletten oynanmak istenilirse, Android cihazlarda Google Play Store'dan ve iOS cihazlarda ise App Store'da oyunun ismi aratılıp indirilerek oynanabilir. Oyunun bilgisayara indirilmesi ve kurulumu için Steam gibi siteler tercih edilebilir. Fakat oyunu indirmenin yani sıra kurulum için cihazınızın bazı sistem gereksinimleri karşılıyor olması gerekir. Bunun için önce PUBG Mobile sistem gereksinimlerini ögrenmek gerekir. PUBG Mobile kaç GB ram istiyor ve ne kadar yer kaplıyor, sistem gereksinimlerini açıklar.

PUBG Mobile Sistem Gereksinimleri 2023

PUBG Mobile oyununda görüntü, ses, hassasiyet gibi ayarları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fakat ilk başta oyunu kurabilmek ve minimum kalitede oynayabilmek için cihazınızın sisteminin oyunu kaldırmaya elverişli olması gerekmektedir. Örneğin cihazınızın işlemcisinin, belleğinin ve kullanılabilir alanının oyunu oynayabilmek için yeterli olması gerekir. PUBG Mobile için minimum ve önerilen gereksinimleri aşağıdaki gibi derledik.

PUBG mobil minimum gereksinimler:

İşlemci (CPU): Qualcomm 617 1.7 GHz veya Mediatek P10 2.0 GHz

Bellek: 2 GB RAM

6 GB kullanılabilir alan

PUBG mobil önerilen gereksinimler:

İşlemci (CPU): Qualcomm 835 2,5 GHz veya Mediatek x30 2,5 GHz

Bellek: 6 GB RAM

8 GB kullanılabilir alan

PUBG Mobile Kaç GB Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

PUBG Mobile video oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için oyunu sürekli güncel tutmak gerekir. Aynı zamanda, PUBG Mobile oynayabilmek için en az 6 GB`lik bir RAM kullanmanız gerekiyor ve oyun ortalama 5 GB yer kaplıyor. Bu şartları karşılayan cihazınızda oyunu yükleyip kurduğunuz zaman oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.