Pürmüzlü işkenceye 19 yıl istendi

Konya'da iddiaya göre Ali Poçanoğlu (49), bir süredir ortak iş yaptığı Abdurrahim Özarslan'ın (29) işyerindeki kasadan para, ziynet eşyası çaldı. Bunun üzerine Abdurrahim ve kardeşi Fatih Tufan Özarslan (24), 29 Temmuz'da işyerine çağırdıkları Poçanoğlu'na, sandalyeye bağlayıp işkence yaptı. Şüphelilerin ellerinden kurtulan Poçanoğlu, polise başvurdu. Gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Poçanoğlu'nun sırtını ve omzunu yaktıkları pürmüzü silah sayarak, Özarslan kardeşler hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', silahtan sayılan pürmüzle 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından 19 yıl 6'şar aya kadar hapis, aynı dosyada hem mağdur hem de şüpheli olarak yer alan Ali Poçanoğlu hakkında da 'hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.