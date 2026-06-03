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Giriş Tarihi: 3.06.2026 10:38

Pusu kurup aracı taradılar: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Adıyaman'da pusu kuran silahlı saldırganlar, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki Hasan Akbulut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Pusu kurup aracı taradılar: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında içerisinde üç kişinin bulunduğu park halindeki araç kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların hedefi oldu. Aracın ön ve arka kısmından açılan çapraz ateş sonucu arka koltukta oturan Hasan Akbulut sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından araçla sağlık ekiplerinin bulunduğu noktaya ulaştırılan Akbulut, ambulans ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi daha sonra otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

#ADIYAMAN

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Pusu kurup aracı taradılar: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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