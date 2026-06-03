Pusu kurup aracı taradılar: 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında içerisinde üç kişinin bulunduğu park halindeki araç kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların hedefi oldu. Aracın ön ve arka kısmından açılan çapraz ateş sonucu arka koltukta oturan Hasan Akbulut sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından araçla sağlık ekiplerinin bulunduğu noktaya ulaştırılan Akbulut, ambulans ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi daha sonra otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.