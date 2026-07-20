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Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:40

PVC ustası taburede otururken silahlı saldırıya uğradı!

Adana'da meydana gelen olayda, kasklı ve motosikletli iki kişi taburede oturan PVC ustası Ali G.’ye defalarca ateş açtı. Bacağından vurulan ustanın durumunun kritik olduğu bildirilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
PVC ustası taburede otururken silahlı saldırıya uğradı!
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Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki doğrama atölyesinde meydana geldi. Kasklı ve motosikletli 2 şüpheli, PVC ustası Ali G.'in iş yerine geldi.

Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girdi. Şahıs, ardından taburede oturan Ali G.'ye tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı.

Bacağından vurulan Ali G. yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla hastaneye kaldıran Ali G.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ali G.'in iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

#ADANA

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PVC ustası taburede otururken silahlı saldırıya uğradı!
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