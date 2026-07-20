PVC ustası taburede otururken silahlı saldırıya uğradı!

Ambulansla hastaneye kaldıran Ali G.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ali G.'in iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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