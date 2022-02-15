Rabia Doğan’ın katil zanlısı 3. kez hakim karşısına çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı takip ederek hareket halindeki motosiklet üzerinde vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Besat Doğan'ın yargılanmasına Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya Eskişehir L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Besat Doğan, SEGBİS vasıtasıyla katılırken duruşmada ölen Rabia Doğan'ı savunmak için dilekçe veren üç avukatın yasal Unsurları oluşmadığından mahkeme heyetince oy birliği ile reddine karar verildi.

Duruşmaya ölen Rabia Doğan'ı motosikletiyle götürürken yaralanan müşteki H.B, Rabia Doğan'ın dayısı E.K, olay günü akaryakıt istasyonunda çalışan tanık İ.Y. ve sanık avukatı katıldı.

"KAÇTIM GERİ DÖNMEDİM"

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde müşteki olarak ifade veren H.B, "Olay günü Rabia'nın annesini gördüm. 'Besat ile Rabia kavga etti, karakoldalar. Sen gidip al' dedi. Ben jandarma karakoluna gittim. Girerken Besat'ı görmedim. Rabia ile konuştum. Daha sonra onu aldım. Jandarma Karakolundaki komutan 'Gidin polise de ifade verin' dedi. Onu aldım polis karakoluna gidecekken Besat Doğan önümü kesti. Arabayı önüme kırdı. Arabadan inmeden önce camdan ateş etti. Ben motorun önünü kaldırıp devrildim. İnip bir daha sıkınca ayağıma denk geldi. Petrolün iç tarafına doğru koşturdum. Rabia'ya 'Sen de kaç' dedim. O kaçmadı. Vurulduğunu da görmedim. Zira Besat peşimden koştu, petrolün içinde bir tur kovaladı. Arkamdan sıkarak kovaladı. Rabia'nın yanına tekrar denk geldim. Bu sefer yerde yüzüstü yatıyordu. Kan da vardı. Çok azıcık hareket edebiliyordu. Bir iki kere Rabia dedim ama Besat tekrar yaklaşınca kaçtım. Geride dönmedim." dedi.

"SEVGİLİM DEĞİLDİ, ARKADAŞIMDI"

Rabia ile duygusal bir ilişkileri olmadığını kaydeden H.B, "Sevgilim değildi, arkadaşımdı. Lise döneminde bir dönem gönül ilişkimiz olmuştu ama şu an zor durumdaydı. Bazen çocuğunu okula götürüyordum, ona yardım ediyordum. Ben Rabia ile birlikte uyuşturucu kullanmıyordum. Kendisine bıraktırmaya çalışıyordum. Ama Besat ona met ve esrar almış. Benim Rabia ile kesinlikle bir ilişkim yoktur. Sanıktan beni öldürmeye çalıştığı için şikayetçiyim." dedi.

"HAVAİ FİŞEK ATIYORLAR SANDIM"

Olayın yaşandığı yerdeki akaryakıt istasyonunda çalışan İ.Y; "Ben esasen olay anını görmedim. Galatasaray maçı vardı. Havai fişek atılıyor sandım. Sonra baktığımda istasyon içinde elinde silahlı bir adam önünde topallayarak kaçan biri vardı. Aralarında 8-10 metre mesafe vardı. İstasyon içinde bir tur attılar. Ayrıca istasyon giriş kısmından yola doğru 5-6 adım arkasında bir motor ve motorun arkasında yatan bir kadın vardı. Bayanı vurdu diyenler oldu. Ben ambulansı telefonla aradım." dedi.

"BEN KARIMI ÇOK SEVİYORDUM"

Tutuklu sanık Doğan, "Ben, Hüseyin'in beyanlarını kabul etmiyorum. Zira Alanya Konakları'ndaki ev benim kendi evimdir. Ben Dalaman'da açık ceza evindeyken Rabia kimyasala başlamış. Bu ikisi sürekli uyuşturucu içmişler. Bu evdeki eşyaları satıp Çıplaklı köyüne taşınmışlar. Bunların aynı evde beraber kaldıklarını, el ele gezdiklerini bütün köy biliyor. Bunu saklamanın bir anlamı yok. O evde beraber uyuşturucu içtikleri de jandarma tutanaklarında var. Benim kayınvalidemin Adana'yı aramasının sebebi de bunlar uyuşturucu çok fazla kullandığı için çocuklar bakımsız kaldığı içindi. Ben karımı çok seviyordum. Ne olduysa kimyasala başladıktan sonra oldu. Ben gene de kendisini öldürmek istemedim. Önceki savunmalarımı tekrarla beraatımı talep ediyorum. Ben öldürecek olsam bir gün sonrasına Yaşam Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümünden neden randevu almış olayım" dedi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti delillerin toplanmamış olması nedeniyle tutuklu sanık Besat Doğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 52 yaşındaki Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Rabia Doğan'ı H.B. isimli bir kişinin motosikletinde görmüş ve otomobiliyle takip ettikten sonra ateş açmıştı. Olayda motosiklet devrilmiş, Rabia Doğan ve H.B. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri incelemede 6 adet boş mermi kovanı bulurken Rabia Doğan'ın vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Olayın arından kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla kullandığı silahla birlikte yakalanmıştı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" yanıtı vermesi dikkat çekmişti.