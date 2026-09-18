Rabia Naz dosyasında ’tanığa baskı’ iddianamesi

Giresun
'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evlerinin önünde ağır yaralı halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Adli Tıp Kurumu ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travmasından kaynaklandığını değerlendirirken, baba Şaban Vatan kızının çatıdan düşmediğini savunarak bir aracın çarpmış olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak soruşturma makamlarınca bu iddiayı destekleyen bir delil bulunamadı. Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak için 2019'da Eynesil'e gelen gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl'ın, tanık Mürsel Küçükal ile görüştüğüve baskı yaptıkları ileri sürüldü. Küçükal'ın şikâyeti üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, üç şüphelinin 'iştirak halinde birden fazla kişi ile birlikte cebir veya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.
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Mete Efendioğlu - Editör