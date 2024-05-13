Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu - Rad Suresi’nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Rad Suresi, Mekke döneminde inen sureler arasında yer alır. Mekke döneminde inmiş olması, surenin temel olarak tevhid, peygamberlik, ahiret, Allah'ın varlığı ve birliği gibi konuları ele aldığı anlamına gelir. Rad Suresi 28. ayet okunuşu insanların Allah'ın varlığına, birliğine, yaratılışındaki delillere, peygamberlik ve ahiret konularına dair öğütler içerir. Rad Suresi'nin 28. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali inkar edenlerin akıbeti, Allah'a itaat edenlerin ise mükâfatı gibi konulara da değinir.

Rad Suresi'nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı





Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu

Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb(kulûbu).

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Rad Suresi'nin 28. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali