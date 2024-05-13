Haberler Yaşam Haberleri Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu - Rad Suresi’nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:12

Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu - Rad Suresi’nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Rad Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 13. suresidir ve toplamda 43 ayetten oluşur. "Ra'd" kelimesi, Türkçe'ye "gök gürültüsü" veya "gökten gelen ses" gibi anlamlarla çevrilebilir. Rad Suresi 28. ayet okunuşu kalplerin huzura ve mutluluğa ancak Allah'ı anarak ve O'na yönelerek ulaşabileceğini öğretir. Rad Suresi’nin 28. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali Müslümanların imanlarını güçlendirmek, Allah'a yakınlık duygularını pekiştirmek ve iç huzurlarını bulmak için önemli bir rehberlik kaynağıdır.

Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu - Rad Suresi’nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Rad Suresi, Mekke döneminde inen sureler arasında yer alır. Mekke döneminde inmiş olması, surenin temel olarak tevhid, peygamberlik, ahiret, Allah'ın varlığı ve birliği gibi konuları ele aldığı anlamına gelir. Rad Suresi 28. ayet okunuşu insanların Allah'ın varlığına, birliğine, yaratılışındaki delillere, peygamberlik ve ahiret konularına dair öğütler içerir. Rad Suresi'nin 28. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali inkar edenlerin akıbeti, Allah'a itaat edenlerin ise mükâfatı gibi konulara da değinir.

Rad Suresi'nin 28. Ayeti Arapça Yazılışı


Rad Suresi 28. Ayet Okunuşu

  • Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb(kulûbu).

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Rad Suresi'nin 28. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

  • Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur.

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