Asrın felaketine Adıyaman'da yakalanan ve yıkılan evlerinden çıkmayı başaran 21 yaşındaki Fehmi Fırat Küçükbiltekin, yakalandığı hastalık sebebiyle akciğer nakli bekliyor. Aile, akrabalarının desteğiyle İstanbul'da ev tuttu. Solunum cihazına bağlı yaşayan Küçükbiltekin'in Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. SABAH'a konuşan Küçükbiltekin, "Adıyaman'da sanayi sitesinde çalışıyordum. Önceden nefes darlığı vardı ama çok sıkıntı olmuyordu. Depremden sonra hastalığım ilerledi. Hastalığımın tek çaresinin akciğer nakli olduğunu öğrendim. Organ nakli için sıra bekliyoruz, maddi durumumuz da yerinde değil. 4 Şubat'ta 22 yaşında olacağım. Yeni yaşım umarım bana uğurlu gelir. Rahatça yürümek ve koşmak istiyorum" dedi. Anne Zeliha Küçükbiltekin" Organ nakli çok kişinin hayatını kurtarabiliyor" derken, baba Mahmut Küçükbiltekin, "Köyde tarımla uğraşırdım. Şu an herhangi bir gelirim yok. Çevremizden destek oldular. tek çare organ nakli" diyerek destek istedi.