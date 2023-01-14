Rahim ağzı kanserine karşı 9’lu aşı Türkiye’de

Aşıyla önlenebilen tek kanser türü olan rahim ağzı kanserine karşı Türkiye'de ocak ayı itibarıyla 9'lu aşı kullanılmaya başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, 9'lu aşı hakkında SABAH'a konuştu. HPV'nin en sık cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen bir enfeksiyon olduğuna dikkat çeken Pul, "Cinsel hayatı aktif insanların hayatları boyunca yüzde 50 ihtimalle HPV'ye yakalanacağı ve enfekte olan kadınların rahim ağzı kanseriyle karşılaşabileceği biliniyor. HPV'den aşılanarak korunuluyor. Aşıyla özellikle HPV bulaşması olmadan koruma sağlanarak rahim ağzı ve diğer HPV'ye bağlı kanserler ve öncü lezyonların oranını azaltmak hedefleniyor. Bu amaçla üç aşı tipi geliştirilmişti. Bunlardan sonuncusu olan 9'lu aşı ülkemize de geldi" dedi.Yeni 9'lu aşının 9 yaşından büyük çocuklara ve yetişkinlere yönelik bir aşı olduğunu belirten Pul, "HPV aşısı; HPV'nin 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tiplerine karşı geliştirilmiş bir aşı ve kas içine uygulanıyor. İçerisinde virüse ait yüksek düzeyde saflaştırılmış, enfeksiyöz olmayan proteinler vardır. Aşı sadece rahim ağzı kanserinden korumakla kalmaz, genital siğil, vulva, vajina ve anüs kanserlerine karşı da koruyucudur. Zaten bu kanserlerin hepsi HPV ile ilişkilidir ve hem bulaştırıcılığın azalması hem de penis bölgesi siğil ve anüs kanserinden koruyucu etkisi sebebi ile erkeklere de uygulanabilir. Daha önce HPV'ye bağlı bir hastalık geçirmeniz aşı olmaya engel değildir. 3 doz halinde uygulanan 9'lu aşı, emzirme döneminde de uygulanabiliyor" diye konuştu.