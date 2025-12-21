32-33 yılda bir gerçekleşiyor: 3 aylar bugün başladı! Rahmet kapıları ardına kadar açıldı

İslam dünyasında Müslümanlar için kutsal bir yere sahip olan 3 aylar bugün başladı. Her yıl maneviyatın daha fazla hissedildiği, ibadetlerin daha yoğun ve hissedilerek yerine getirilmesine olanak sağlayan 3 aylar, manevi iklimin yeniden inşasına fırsat sunuyor. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan 3 aylarda Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek. Üç aylar başlangıcının aynı yılda 2 defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.