32-33 yılda bir gerçekleşiyor: 3 aylar bugün başladı! Rahmet kapıları ardına kadar açıldı

İslam dünyasında Müslümanlar için kutsal bir yere sahip olan 3 aylar bugün başladı. Her yıl maneviyatın daha fazla hissedildiği, ibadetlerin daha yoğun ve hissedilerek yerine getirilmesine olanak sağlayan 3 aylar, manevi iklimin yeniden inşasına fırsat sunuyor. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan 3 aylarda Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek. Üç aylar başlangıcının aynı yılda 2 defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.
Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.