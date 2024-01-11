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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Rahmet ve bereket ayları başladı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Rahmet ve bereket ayları başladı
İslam âlemi dün Regaip Kandili'ni idrak etti. Rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili nedeniyle tüm yurtta vatandaşlar camilere akın etti. İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi.



Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi. Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Regaip Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ndeki kandil programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazının ardından program düzenlendi.

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Rahmet ve bereket ayları başladı
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